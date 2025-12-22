  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Yılbaşı coşkusu devam ediyor! İzmir'de yılbaşı pazarları nerede kuruluyor? Son gün ne zaman?

Yılbaşı coşkusu devam ediyor! İzmir'de yılbaşı pazarları nerede kuruluyor? Son gün ne zaman?

Yeni yıl ruhu içimize işlemeye devam ederken, hem İzmirliler hemde şehir dışından gelecek olanlar için Noel pazarlarının yer ve saatleri merak ediliyor. İzmir'de yılbaşı pazarları nerede kuruldu? Hangi pazarlar devam ediyor? İşte güncel İzmir Noel pazar listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Yeni yıl ruhu içimize işlemeye devam ederken, hem İzmirli vatandaşların hem de şehir dışından gelecek olanların yılbaşı coşkusunu derinden hissetmesi için ve alışveriş keyfi sürmesi için yılbaşı pazarlarının yeri ve saatleri merak ediliyor. İzmir'de yılbaşı pazarları nerede kuruldu? Hangi pazarlar devam ediyor? İşte güncel İzmir Noel pazar listesi…

İŞTE GÜNCEL NOEL PAZARLARI

KÜLTÜRPARK YENİ YIL FESTİVALİ

Tarih: 1 – 31 Aralık 2025

Yer: Lozan Kapısı

Kültürpark Yeni Yıl Festivali'nde; pazar alanı, buz pisti, çocuk etkinlikleri ve birbirinden çeşitli lezzetlerin temin edilebileceği yeme-içme alanları yer alıyor.

İSTİNYEPARK TERAS – YILBAŞI PANAYIRI

Tarih: 20 – 21 ve 27 – 28 Aralık 2025

Yer: İstinyePark Teras

Bubble Show, Noel Baba, bando ve çeşitli gösteriler ile atölyeler yer alacak.

ALSANCAK GAR PANAYIRI

Tarih: 26 – 28 Aralık

Yer: Alsancak Garı

Nostaljik Atmoster, çeşitli tasarım ürünlerin yer aldığı standlar ve gösteriler sizleri bekliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA