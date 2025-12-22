Yılbaşı coşkusu devam ediyor! İzmir'de yılbaşı pazarları nerede kuruluyor? Son gün ne zaman?

Yeni yıl ruhu içimize işlemeye devam ederken, hem İzmirli vatandaşların hem de şehir dışından gelecek olanların yılbaşı coşkusunu derinden hissetmesi için ve alışveriş keyfi sürmesi için yılbaşı pazarlarının yeri ve saatleri merak ediliyor. İzmir'de yılbaşı pazarları nerede kuruldu? Hangi pazarlar devam ediyor? İşte güncel İzmir Noel pazar listesi…
İŞTE GÜNCEL NOEL PAZARLARI
KÜLTÜRPARK YENİ YIL FESTİVALİ
Tarih: 1 – 31 Aralık 2025
Yer: Lozan Kapısı
Kültürpark Yeni Yıl Festivali'nde; pazar alanı, buz pisti, çocuk etkinlikleri ve birbirinden çeşitli lezzetlerin temin edilebileceği yeme-içme alanları yer alıyor.
İSTİNYEPARK TERAS – YILBAŞI PANAYIRI
Tarih: 20 – 21 ve 27 – 28 Aralık 2025
Yer: İstinyePark Teras
Bubble Show, Noel Baba, bando ve çeşitli gösteriler ile atölyeler yer alacak.
ALSANCAK GAR PANAYIRI
Tarih: 26 – 28 Aralık
Yer: Alsancak Garı
Nostaljik Atmoster, çeşitli tasarım ürünlerin yer aldığı standlar ve gösteriler sizleri bekliyor.