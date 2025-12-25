İzmir'de 130 yıllık gurur sergilendi

Kurdele kesiminin ardından davetliler Yeni Asır Gazetesi'nin farklı dönemlerine ait 130 belge, fotoğraf ve yayınlarının bulunduğu '130 Yıllık Kent Hikayesi' isimli sergiyi gezdi. Sergi 10 Ocak'a kadar sürecek.

"BİR ARŞİVDEN FAZLASI"

Sergide konuşan Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, bir gazetenin gerçek ömrünün gerçeğin peşinde yılmadan gösterdiği cesarette saklı olduğunun altını çizerek, "Bugün burada, Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yılı aşan hafızasının satırları, '130 Yıllık Kent Hikayesi' adlı bu çok özel sergide. Bu tarihsel mirasla buluşmanın gururunu yaşıyoruz. 1895 yılında Selanik'te başlayan bu basın yolculuğu sadece bir gazetenin değil, bir ülkenin hafızasında yolculuktur. Yeni Asır bu yolculuğunda savaşlara, göçlere, sevinçlere, acılara ve dönüşümlere tanıklık etmiştir ve her zaman gerçeği olduğu gibi kayda geçirdi. Çünkü gazetecilik hâlâ kalemle değil, kalple yapılan bir iştir. Bu sergide göreceğiniz her sayfa, her fotoğraf yalnızca geçmişin bir belgesi değil, zamana karşı verilmiş bir sözün kanıtıdır" dedi.

"YENİDEN DOĞMA HİKAYEMİZ"

Yeni Asır için gazeteciliğin sadece bir meslek değil, tarihe karşı taşınan bir sorumluluk olduğunu dile getiren Demir, "Ve biz bu sorumluluğu ilk günkü gibi inanç, cesaret ve heyecanla taşımaya devam ediyoruz. Bu sergi bir gazetenin arşivinden çok daha fazlasıdır. Bu sergi bir ülkenin öğrenme, direnme ve yeniden doğma hikâyesidir. 130 yıl sonra hala merak eden, hala soran ve hâlâ sorgulamaktan korkmayan bir gazete olarak, biz bu hikâyeyi yazmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN