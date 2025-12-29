Barbaros ziyaretçileri sanatla karşılıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köyleri arasında seçilen İzmir'in Urla ilçesinin kırsal Barbaros Mahallesi, kültürel mirası, geleneksel üretimi ve sanatsal kimliğiyle öne çıkıyor. Renkli bostan korkuluklarının sergilendiği 'Oyuk Festivali' her yıl daha fazla turistin mahalleyi ziyaret etmesini sağlıyor. Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan, "17 Ekim 2025'te tescilli turizm köyü olduk. Duyulmaya başlayınca ziyaretçi sayısı artmaya başladı. Yabancı ziyaretçiler de geliyor. Hem arayıp tebrik edenler hem de köyü merak edip ziyarete gelmek isteyenler var. Bu da köy halkımız, köyümüz, Urla'mız, İzmir'imiz için güzel. Urla'ya bir turizm köyü yakıştı" diye konuştu.