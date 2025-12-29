İzmir'de ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin yılbaşı gecesi ulaşım sorunu yaşamaması için gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yaptı. ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı, aktarma merkezleriyle bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan 64 hatta son sefer saatlerini uzattı.
Son sefer saatleri, hatların yolcu durumuna göre saat 01.00 ile 02.05 saatlerine kadar uzatıldı. İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları da yılbaşı gecesi sabaha kadar hizmet verecek.
Metroda 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesi 00.20- 01.00 saatleri arasında 20 dakikada bir; 01.00- 05.00 saatleri arasında 60 dakikada bir sefer yapılacak.
İZDENİZ gemileri, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hafta içi tarifesi ile çalışacak. 2025'in son gününü 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece ek seferler düzenlenecek. Bu seferlerde, Baykuş seferleri ücret tarifesi geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da da yılbaşı gecesine özel ilave seferler yapılacak. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan saatlerde, 6 ek sefer yapılacak.