İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 29 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacak? İşte 29 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 29 ARALIK PAZARTESİ
BEYDAĞ BEYKÖY
29.12.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ÇAMLIK, UFUK
29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES
29.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR FATİH
29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR
29.12.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA
29.12.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR
29.12.2025 saat 09:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
29.12.2025 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY
29.12.2025 saat 09:29 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ
29.12.2025 saat 09:27 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR AKARCA
29.12.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK
29.12.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.