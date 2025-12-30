Aslanoğlu’na tutuklama talebi

İZMİR'DE "Türkiye'ye örnek olacak" denilerek kentsel dönüşüm adı altında belediye denetiminde kooperatif eliyle başlatılan ancak şu an mahkeme koridorlarında süren soruşturma devam ediyor. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 'Zimmet' iddialarına yönelik operasyonda aralarında CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı 9 kişi adliyeye sevk edildi.

93 MİLYON TL'LİK FARK VAR

YENİ Asır'ın manşetleri ile sıkça gündeme getirdiği kooperatif yolsuzluğu soruşturmasında 14 Ekim'de tahliye edilen Aslanoğlu, tutuklama talebi ile dün hakim karşısına çıkarıldı. Soruşturmada dosyaya giren bilirkişi raporunda, kooperatif ile İZBETON AŞ arasındaki ihalenin 167 milyon 528 bin 903 liradan kısa süre sonra 260 milyon 797 bin 681 lirayla yeniden güncellendiğine dikkat çekildi. İki ihale arasında yaklaşık 93 milyon liralık fark olduğu göze çarparken, kooperatif devirlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle kooperatifin maddi zarara uğradığı iddia edildi. 2 kişinin ise halen arandığı kaydedildi. İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ihale süreci ve mali işlemlere ilişkin çeşitli usulsüzlükler belirlendi. Ayrıca bilirkişi raporunda 1 personeli bulunan yüklenici firmanın, 3 cep telefonu satın alıp bunları da yine kooperatife fatura ettiği tespit edildi.