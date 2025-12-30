İzmir'de elektrik kesintisi 30 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK SALI
09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Yalı
09:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak
Teleferik
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Buruncuk
Fatih
Yakacık
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Göbeller
11:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk
Cumhuriyet
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
Akıncılar
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
Köyiçi
Güzeltepe
Yakakent
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
09:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok
09:15 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar
09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent
Örtülü
Balaban
Bademalan
Çiftlikköy
İbrahimağ
Karatekeli
Kodukburun
Köseler
Musacalı
Mıstıklar
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Yeğenli
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
11:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Özbek