Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 30 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK SALI

09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Yalı

09:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak
Teleferik

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Buruncuk
Fatih
Yakacık

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Göbeller

11:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk
Cumhuriyet

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
Akıncılar

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
Köyiçi
Güzeltepe
Yakakent

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

09:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok

09:15 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar

09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent
Örtülü
Balaban
Bademalan
Çiftlikköy
İbrahimağ
Karatekeli
Kodukburun
Köseler
Musacalı
Mıstıklar

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül

10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Yeğenli

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci

11:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Özbek

