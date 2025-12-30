Haberler İzmir İzmir Buca'da işçiler grevde Başkan Duman tatilde! 'CHP'li belediyecilik tam olarak budur' İzmir Buca'da işçiler grevde Başkan Duman tatilde! 'CHP'li belediyecilik tam olarak budur' Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamadıkları için işçiler greve çıkarken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışına tatile gitmesi tepkileri çekti. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır 'İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var'' dedi. İHA









AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, yaptığı açıklamada, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP'li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır.

Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Soruyoruz: İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var. Burada mesele özel hayat değildir.