İzmir’de hayatları kornea nakliyle aydınlandı

Kalıtımsal olarak aktarılan ve zamanla ilerleyen, her iki gözü de etkileyen Kornea Maküler Distrofisi hastası amca-yeğen, kornea nakli sayesinde görme yetisine kavuştu. İzmir'de gümüş takı toptancılığı yapan Yasin Hasateş, takı tasarımı ile uğraşırken görme şikayetlerinin başladığını belirtip akrabalarından birinin daha önce kornea nakli olduğunu söyledi. Daha önce bu hastalığı bilmediğini anlatan Hasateş, "Bir yeğenim daha

önce ameliyat olmuştu. O zaman genetik olduğunu öğrenmiştim. Sülalemiz içinden 15 kişi bu ameliyatı oldu. Tüm ameliyatlar başarılı geçti" dedi. Kendisinin de ilk ameliyatını sağ gözünden 2012 yılında olduğunu anlatan Hasateş, "Zamanla gözlük numaralarınız büyüyor. Gözlük alabilir miyim, diye 2011'de Dr. Bora Yüksel'e geldim ama hastaymışım. Ameliyattan sonra hiç görmediğimin farkına vardım. Ameliyattan sonra renklerin daha parlak olduğunu anladım. Şu an görme sıkıntısı yaşamıyorum" diye konuştu.

'HALA DUA EDİYORUM'

Yasin Hasateş, organ nakli konusunda çağrıda bulunarak şunları söyledi: "İlk ameliyattan önce Atilla Gülay diye bir arkadaşım vardı. Bir kazada Atilla'yı kaybettik, onun korneası bana nasip oldu. Atilla'nın gözüyle gördüm. Organ bağışında herkes bulunsun. Ben bağışçılarıma hala dua ediyorum" ifadelerini kullandı.