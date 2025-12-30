İzmir’e 2.5 milyon metrekare yeni mezarlık alanı geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla kısa ve orta vadede 2.5 milyon metrekare, uzun vadede ise 1,5 milyon metrekarelik modern, planlı ve ihtiyaç odaklı mezarlık alanları kazandırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak ve bu alandaki hizmetleri gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, mevcut 2019 mezarlık alanının yanı sıra kent halkına düzenli ve planlı hizmet sunmayı hedefliyor.