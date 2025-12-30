Tugay bir bürokratı daha görevden aldı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay belediyenin çeşitli birimlerinde üst düzey görev yapan bir bürokratı daha görevden aldı. Tugay bu sefer de Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji şirketi İZTEK'in Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk'u görevden aldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Andaç'a görevden alınma sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı. Pamuk'tan boşalan koltuğa CHP İl Başkanı Çağatay Güç'e yakınlığı ile bilinen Hüseyin Gümüş'ün getirileceği konuşuluyor.