Buca'da işçiler eylemde başkan Phuket'te! Buca Belediyesi'nde işçiler Kasım ayı maaşlarını alamadıkları için eylem yaparken, CHP'li Başkan Görkem Duman yılbaşı tatili için Phuket'e gitti. İşçilerin başlattığı eylem nedeni ile Buca sokakları yaz aylarında olduğu gibi yine çöp dağları tehlikesi ile karşı karşı kaldı. ŞENOL KANTÜRK









Belediyecilikte yönetim krizi ile adeta tarih yazan CHP'li belediye başkanlarının skandallarına Buca'da bir yenisi daha eklendi. Buca Belediyesi'nde maaş krizi nedeniyle işçiler kentte hizmetlerini durdurdu.

İşçiler yeni yıla beş kuruş parasız gireceklerinden dert yanarken, maaşı günü gününe yatan ve nereye gittiği herkesten sır gibi saklanan Başkan Duman'ın daha önce ismi aşk dedikoduları ile anılan şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile tatile gittiği belirlendi. Buca'nın işçi eylemi nedeni ile yangın yerine döndüğü hafta Duman'ın sevgilisi ile birlikte Tayland'ın Phuket Adası'ndan tatil yapması ise bir içerik üreticisinin aynı yerden arkadaşları ile birlikte çekip sosyal medyada paylaştığı video ile ortaya çıktı.