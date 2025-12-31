Buca'da işçiler eylemde başkan Phuket’te!

Belediyecilikte yönetim krizi ile adeta tarih yazan CHP'li belediye başkanlarının skandallarına Buca'da bir yenisi daha eklendi. Buca Belediyesi'nde maaş krizi nedeniyle işçiler kentte hizmetlerini durdurdu.
İşçiler yeni yıla beş kuruş parasız gireceklerinden dert yanarken, maaşı günü gününe yatan ve nereye gittiği herkesten sır gibi saklanan Başkan Duman'ın daha önce ismi aşk dedikoduları ile anılan şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile tatile gittiği belirlendi. Buca'nın işçi eylemi nedeni ile yangın yerine döndüğü hafta Duman'ın sevgilisi ile birlikte Tayland'ın Phuket Adası'ndan tatil yapması ise bir içerik üreticisinin aynı yerden arkadaşları ile birlikte çekip sosyal medyada paylaştığı video ile ortaya çıktı.
'BUNUNA ADI İHANET'
AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır vatandaşların da tepki gösterdiği olayla ilgili, "Bunun adı ihanet! İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var" dedi. Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez ise, bu durumu 'Şehr-i emin vasfını yitirme' olarak değerlendirerek Duman'ı istifaya davet etti. Buca Belediyesi'nde örgütlü Disk Genelİş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve belediye çalışanları, geriye dönük kasım ayı maaş ödemeleri yapılmadığı gerekçesi ile Buca Belediyesi önünde toplanarak eyleme başladı.
Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Buca Belediyesi emekçileri olarak daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la imzaladığımız taahhütnameden sonra Aralık ayının 15 ile 23'ü arasında Kasım ayı maaşımızı almamız gerekiyordu. 5 günlük opsiyonu kullanmasına rağmen Kasım ayı maaşımız ödenmedi. Yarın itibarıyla ödemesi gerekiyordu ancak onunla ilgili de herhangi bir gelişme şu an için yok" diye konuştu.