İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içerisindeki 28'i çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD- 09) tarafından, 28 Aralık günü deniz üzerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912), hareket halindeki lastik botu durdurdu. Yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen ve 28 çocuk olmak üzere toplam 50 kişi yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.