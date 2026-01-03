İzmir’de kanserle mücadelede aile dayanışması

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde yaşayan Kuzey Kılıçlıoğlu (9), 3 yıl önce yakalandığı lenf kanserini, böbrek kanseri tedavisi gören babası Mustafa Kılıçlıoğlu (54) ile aynı dönemde atlattı. Zorlu süreci eşi Sonay Kılıçlıoğlu'nun (49) desteğiyle geride bıraktıklarını belirten Mustafa Kılıçlıoğlu, "Ben yıkıldım, eşim toparladı. 6 ayda onun sayesinde atlattım. Artık hep güzel şeyler konuşuyoruz" dedi. Bayraklı'da yaşayan Durmuş Yaşar İlkokulu sınıf öğrencisi Kuzey Kılıçlıoğlu, 3 yıl önce mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

'ARTIK HEP MUTLUYUZ'

Ameliyata alınan Kuzey'in lenflerinde kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Kuzey'e lenfoma tanısı konuldu. Kuzey'den 8 ay sonra ise fabrika işçisi babası Mustafa Kılıçlıoğlu'nun böbrek kanseri olduğu ortaya çıktı.

Kılıçlıoğlu ailesi, kanserle mücadele eden diğer ailelere de umut oldu. Baba Kılıçlıoğlu, "Baba olarak evladıma böyle bir şeyi kondurmak istemedim. Ama çok şükür iyi doktorlarımız vardı. Kuzey'den 8 ay sonra benim rahatsızlığım ortaya çıktı. 55 gün süren kanamam oldu. Artık hep mutluyuz" ifadelerini kullandı. Anne Kılıçlıoğlu ise, "Kuzey bana 'Anne arama motoruna sorar mısın, lenfoma ne demek?' diyordu. Kanser olduğunu bilmiyordu. Bir gün 'Kabak partisi' yaptık. Ablasının da saçlarını kestik. Her anı oyuna çevirmeye çalıştık" dedi. Kuzey Kılıçlıoğlu ise "Tek isteğim yeni yılda bir oyun konsolu" dedi.