Belgrad’da tutuklanan mühendisin ailesi adalet bekliyor

İzmir'den eşiyle birlikte gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Rusya tarafından hakkında çıkarılan tutuklama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve tutuklanan İnşaat Mühendisi Mustafa Sarıkavak'ın ailesi, yaşanan sürece tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Edinilen bilgiye göre, İnşaat Mühendisi Mustafa Sarıkavak, eşi Emine Sarıkavak ile birlikte 23 Ekim 2025 tarihinde İzmir'den Belgrad'a seyahat etti. Belgrad'daki polis kontrolü sırasında Sarıkavak, Rusya tarafından hakkında Interpol kaydı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Tutuklama kararının, 4 Mart 2023 tarihinde Moskova'da meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına dayandığı öğrenildi.

'SORUMLULUĞU YOKTU'

Dosyada yer alan iş güvenliği iddialarının Sarıkavak'ın görev tanımı dışında olduğu vurgulandı. Ayrıca Sarıkavak'ın Rusça bilmediği ve İSG eğitimi verme yetkisine sahip olmadığına dair bilgilerin de dosyada savunma olarak yer aldığı öğrenildi. Avukatların itirazları üzerine Rusya'dan dava dosyasının talep edildiği, ancak yaklaşık 29 gündür mahkeme kararının beklendiği ve Sarıkavak'ın Belgrad'daki merkez cezaevinde tutukluluğunun sürdüğü bildirildi. Emine Sarıkavak, eşinin yetki ve sorumluluğu bulunmayan bir kazadan dolayı sorumlu tutulmaya çalışıldığını belirterek, asıl sorumluların faaliyetlerini sürdürürken alt kademedeki bir mühendisin uluslararası tutuklamayla karşı karşıya kalmasının mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi. Sarıkavak ailesi, hukuki sürecin hızlandırılması ve mağduriyetin giderilmesi için devlet yetkililerinden destek bekliyor.