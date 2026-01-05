Eskişehir'de korkunç cinayet: Deniz'in bedenini yakan sevgilisi her şeyi anlattı! Önce boğdum sonra 2 kez...

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık İdris Gökmen, Deniz Oktay'ı aralarındaki tartışmada boğazını sıkarak öldürdükten sonra birer gün arayla gidip üzerine benzin dökerek yaktığını itiraf etti. Gökmen, "Deniz Oktay'ı 3-4 yıldır tanıyorum. 2 aylık ilişkimiz vardı, sevgiliydik. Bundan önce Deniz'in ablası Elvan ile uzun süren ilişkimiz vardı. Ondan ayrıldım, Deniz'le birlikte olmaya başladım. Deniz beni arayıp evden almamı istedi. Gece yarısından sonra buluştuk. Deniz'in isteğiyle Buldukpınar köyüne gittik. Köyün üst tarafında bulunan su deposunun bulunduğu mevkiye gittik. Arabada oturmaya başladık. Saat gece 02.00-03.00 sıralarında arabada otururken hiçbir neden yokken Deniz bana saldırmaya başladı. Tokat attı, ağır küfürler etti. Elini tutup, 'yapma' dedim. Kapıyı açıp aşağı ittirdim. Deniz Oktay kapıyı açtı, tekrar bana saldırdı. Ben şoför mahallindeydim, Deniz ise yolcu koltuğundaydı. Ben de alkolün etkisiyle Deniz ile birlikte aşağı indim, arbede dışarıda da devam etti. Ben Deniz'in boğazını sıktım, ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum. Denizi bıraktığımda hırlıyordu" dedi.

BİR GÜN ARAYLA GİDİP, İKİ KEZ BENZİNLE YAKMIŞ

Gökmen, "Benim aracımın yakıtı azdı bu sebeple köye gitmeden önce az miktarda benzin aldım. Benzin aracın arka koltuğundaydı. Deniz Oktay bu benzini görüp ön tarafa almış. Boğuşma esnasında benim üzerime benzin dökmek istedi. Ben geri çekildim benzin yere döküldü. Olay günü Deniz'i yakmadım ancak ertesi gün korktum, tekrar aynı yere gittim. Deniz'in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım" diye konuştu.

Duruşmaya katılan Deniz Oktay'ın yakınları da sanık İdris Gökmen'den şikayetçi olduklarını söyleyerek ifade verdi. Mahkeme heyeti savunma ve tanık beyanlarının ardından sanık İdris Gökmen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.