İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı | 5 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 5 Ocak Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 5 OCAK PAZARTESİ
BAYINDIR ZEYTİNOVA
05.01.2026 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL
05.01.2026 saat 14:51 ile 17:51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET
05.01.2025 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, SELVİLİ, SEVGİ
05.01.2026 saat 13:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KARABAĞLAR, SELVİLİ, UĞUR MUMCU
05.01.2026 saat 11:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR
05.01.2026 saat 15:31 ile 16:31 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
05.01.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ATİLLA, AZİZİYE, BALLIKUYU, KADİFEKALE, KOSOVA, 1.KADRİYE
05.01.2026 saat 06:32 ile 18:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.