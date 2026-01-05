Sanat Sokağı’nda çökme tehlikesi

İzmir'in Urla ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Sanat Sokağı'nda bazı kaldırım taşlarında çökme yaşandı.

Yağmur suları ve büyük araçların giriş çıkışı ile birlikte meydana gelen çökmenin ardından esnaf, durumu yetkililere bildirdi. Fakat bir hafta olmasına rağmen belediye yetkilileri sorunla ilgilenmedi. Bu durumdan şikayetçi olan esnaf, "Dükkanlarımızın önünde meydana gelen çökme, vatandaşların da yürümesini zorlaştırıyor. Bu sebeple yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde birkaç vatandaş ayağı takıldığı için düştü. Onlara bir zarar gelse bunun sorumlusu kim olacak? Bir an önce bunun düzeltilmesi gerekiyor. Zaman geçtikçe çöküntü derinleşiyor" ifadelerini kullandı.