Bu kadarı da pes dedirtti! Aydın’da cuma namazı çıkışında şok olay: Bakın pilavın üstünde ne çıktı?

İddiaya göre, olay 2015 yılında Efeler ilçesinde bulunan Bey Camii önünde Cuma namazı çıkışı yaşandı. Kasap C.C. 500 kilo domuz etinden hazırlanan kavurmayı pilav eşliğinde camiden çıkan cemaate ve çevredeki vatandaşlara hayır yemeği olarak ikram etti. Yaklaşık 3 bin vatandaşın bu yemekten yediği öne sürüldü.

SEVAP MI KAZANDIM, GÜNAH MI? Kasap C.C., iddiaya göre bir din görevlisine giderek bu durumu sordu. C.C. din görevlisine, "Domuz etinden yaptığım kavurmayı insanlar çok sevdi, yiyen tekrar aldı. Bu durumda sevap mı kazandım, günah mı işledim?" şeklinde bir soru yöneltti. Din görevlisinin ise bu soruya yanıt vermedi.

DOMUZ ETİNDEN SABIKALI

Kasap C.C.'nin geçmiş yıllarda Aydın'da birden fazla kez yaban domuzu etiyle yakalandığı, bu etleri kasaplara, sucuk imalathanelerine, restoranlara ve bazı otellere satmaya çalıştığı iddia edildi. Ele geçirilen etlerin resmi işlemler kapsamında imha edildiği belirtilirken, C.C.'nin sosyal medya üzerinden kendisinden domuz eti alan işletmelere yönelik, "İsimlerinizi açıklarım" şeklinde tehditkar paylaşımlar yaptığı da öne sürüldü.

10 YILDIR HAPİSTE

Önceki dönem Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Yaklaşık 500 kilo domuz eti dağıtıldığı" iddiası toplumda infial yaratabilecek bir iddia. Söylentiye dayanıyor. C.C. 2015'ten beri hapiste. Gevezelik yaptığına eminim. Hayır falan yaptığı da yok. Olsa mutlaka duyar, bilirdik. Çünkü o yıllarda bununla mücadele ettim. Bütün basın ve resmi kurumlar şahit. Çok uğraştım. En sonunda hapse tıkıldı, kurtulduk. 10 yıldır hapiste. İçiniz rahat olsun. Aydın'da böyle bir durum yok. İnsanların kafasını karıştırmak yanlış" diyerek açıklamalarda bulundu.