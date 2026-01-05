Torbalı’da bu kez tarım arazileri katlediliyor

Torbalı ilçesi Mersinkürü Sokak ile Vişneli Deresi'nin kesiştiği noktaya yakın bölgede yaşanan çevre tahribatı, hem üreticileri hem de çevre sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, tarım arazilerinin bilinçsizce kirletildiğini ve Vişneli Deresi'ne yakın alanlarda yapılan bu dökümlerin çevre ve halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını dile getirdi.

Bölgedeki kirliliğin giderek arttığını belirten vatandaşlar, duruma uzun süredir müdahale edilmediğini savundu. Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'i göreve çağırarak belediyenin bu duruma ilgisiz ve tepkisiz olduğunu öne sürdü. Çevre katliamına karşı acil önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti. Daha önce de Torbalı'daki Fetrek Çayı'na bazı fabrikalar tarafından zehirli olduğu iddia edilen kimyasal atıklar dökülmüş ancak yetkililer yine bu duruma sessiz kalmıştı.