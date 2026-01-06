İzmir'de kooperatif telefonundan CHP’li vekiller çıktı

Heval Savaş Kaya

CHP'LİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ

Uzundere 3. Etap kooperatifine ait olduğu öne sürülen ve tutuklu olan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın konut sahibi olduğu 11201 ada 11 parsel ile 11200 ada 6 parselde CHP'de üst düzey olduğu öne sürülen isimlere de daireler ayrıldığı iddia edildi. Kırık telefondaki listeden çıkan 14 ismin, Kemal Bey, Abdurrahman Bey, Ali Mahir Bey, Murat Bey, Süleyman Bey, Ednan Bey, Ensar Bey, Kemal Bey, Mahir Bey, Murat Bey, Oğuz Bey, Seyit Bey, Turan Bey, Ulaş Bey ve Veli Bey şeklinde kaydedildiği öğrenildi. İddiaya göre bu isimlerin ise CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve daha önce çekirdek kadrosunda yer alan Abdurrahman Tutdere, Ali Mahir Başarır, Süleyman Bülbül, Ednan Arslan, Ensar Aytekin, Mahir Polat, Murat Emir, Murat Bakan, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Ulaş Karasu ve Veli Ağbaba gibi isimler olabileceği tahmin edildi.