İzmir Dikili'de fırtına uyarısına karşı tekneler karaya alındı: Tekne sahipleri 3 yıldır o projeyi bekliyor!

Ulukaya, 3 yıldır bekledikleri küçük tekne yanaşma yeri projesinin yapılmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Projesi çizilen, imarı onaylanan ve ÇED raporu alınan bir küçük tekne yanaşma projesi olmasına rağmen 3 yıldır bunun yapılmasını bekliyoruz. Amatör denizcilerin çilesi bitmiyor, geçen yıl olduğu gibi bu sene de teknelerimizi denizden alarak araba yanaştırır gibi yol kenarına park ediyoruz. Fırtınaya karşı koruyarak, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Projenin biran evvel hayata geçirilmesini istiyoruz"