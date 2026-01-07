İzmir'de dekoratif kemerin altında kalan çift hayatını kaybetmişti! Olaya ilişkin yürek yakan görüntüler ortaya çıktı!

Soruşturmada, düğün salonu işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (56), olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sanıklar, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay gününe ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin çocukları ile birlikte düğün salonuna gelişi, kahvaltı organizasyonunda vakit geçirmeleri ve rüzgarın şiddetini artırmasının ardından diğer ailelerle birlikte çıkışa yönelmeleri yer aldı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin birçok ailenin geçtiği dekoratif kemerin altından geçerken kemerin rüzgarın etkisiyle devrildiği anlar, farklı açılardaki kameralar tarafından kaydedildi.