İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintisi 8 Ocak Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK PERŞEMBE
09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Bozköy
Samurlu
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
Buruncuk
Yusuflu
Yakacık
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Küçükkaya
Bahçelievler
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Barış
11:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
Salimbey
Demirtaş
11:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Irmak
09:00 - 16:30
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
12:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Sancaklı
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Karabulu
Ahmetler
Örencik
Taşlıyatak
Tumbullar
Umurlu
09:00 - 16:30
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yolüstü
09:00 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
Gödence
Çamtepe
13:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Adnan Menderes
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Eğerci
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Altıntaş