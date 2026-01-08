Haberler İzmir İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintisi 8 Ocak Perşembe

İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintisi 8 Ocak Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in bugün birçok ilçesinde saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK PERŞEMBE

09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Bozköy
Samurlu

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
Buruncuk
Yusuflu
Yakacık

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Küçükkaya
Bahçelievler

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Barış

11:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
Salimbey
Demirtaş

11:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Irmak

09:00 - 16:30
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin

12:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Sancaklı

10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Karabulu
Ahmetler
Örencik
Taşlıyatak
Tumbullar
Umurlu

09:00 - 16:30
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yolüstü

09:00 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
Gödence
Çamtepe

13:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Adnan Menderes

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Eğerci

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Altıntaş

