İzmir'de ‘Tepecik Baronu’nu ihbar yakalattı

SEVKiYAT BiLGiSi
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu bataklığı olarak bilinen Tepecik'te baron olarak tanınan Necdet Portakal'a yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirildiği ve torbacılara sevkiyat yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı.
100 BiN SENTETiK HAP
Teknik takip sonrası düzenlenen baskında Portakal'ın yakalandığı evin bahçesindeki zulada 100 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Bu hapları kentteki torbacılara dağıtacağı öğrenilen zehir taciri ile birlikte 3 kişi cezaevine gönderildi.
Evin bahçesinde tespit edilen zuladaki sentetik haplarla birlikte, silah ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen nakit paralara el konuldu