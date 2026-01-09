İzmir'de ‘Tepecik Baronu’nu ihbar yakalattı

SEVKiYAT BiLGiSi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu bataklığı olarak bilinen Tepecik'te baron olarak tanınan Necdet Portakal'a yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirildiği ve torbacılara sevkiyat yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı.