İzmir Valisi Elban: Denizden su alıp onu kullanmamız gerekiyor

"BİRÇOK ALTERNATİF VAR" Vali Elban, "Gazetecilik, 'sevgiyle bağlılık' olmadan yapılamayacak bir meslek. Gazetecilik mesleğini uzun yıllardan beri yapıyorsunuz. Ancak geriye dönüp baktığımızda bu çok keyifli bir meslek. Böyle bir aşk olmasa bu zorlu meslek ya yapılmaz ya da hakkıyla yapılmaz. Bir mesleğe aşkınız olacak ki oradaki zorluklara ve güçlüklere katlanabilesiniz. Sağlığınızdan, ailenizden her şeyinizden feragatte bulunacaksınız" dedi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Elban, şehirdeki su sorunuyla ilgili bir soruya, "Küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim kuşağımızı su kıtlığıyla karşı karşıya bıraktı. Bizim de çok yönlü olarak bununla mücadele etme, tedbir alma, eski tavır ve davranışları terk etmemiz gerekiyor. Mesela son 2 ayda yağan yağmurlar yeraltı kaynaklarımızı ve barajlarımızı besleyen havzalara düşmedi. İzmir'e atandıktan kısa süre sonra arkadaşlarla çalışmalara başladım. Bir konuya saplanmanın gereği yok. Çok fazla alternatif var ama bir şekilde hızlıca adım atmamız gerekiyor. En büyük şansımız deniz. Denizden su alıp, kullanmamız gerekiyor. Bugün denizden su arıtmayla İZSU'nun maliyeti hemen hemen aynı. Bu yüzden avantajımız olan alternatiflerde çok hızlı eylem alınması gerekiyor" diye yanıt verdi.