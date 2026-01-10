İzmir'de mobbing, iftira, zulüm! İşte İlknur’un hikayesi...

- Resmen yetkisini kullanarak sizi sürgüne veya istifaya zorlamış. Sadece o da değil, hakkımda "kavgacı, asık suratlı, geçimsiz" diye ve hatta söylemek istemediğim yakıştırmalarda bulunup dedikodu yaydı. Gideceğim birimlere beni kötüledi, kapıları yüzüme kapattı. Ben 700 erkeğin içinde çalışıyorum, herkese gülücük mü dağıtacaktım? Ciddiyetimi "şirretlik" diye pazarladı. Bu süreçte ev sahibimle davalık oldum, kira farkı ve avukat masrafı derken 450 bin lira borca battım. Evimi boşaltıp dağın başında bir köye sığındım.

- Tipik bir mobbing ve taciz döngüsü... Durumu üstlerinize bildirmediniz mi? Bildirdim. Beni korumak için başka şantiyeye, Bayındır'a gönderdiler. Orada 10 ay çalıştım, hatta kontrolörlüğe terfi ettim. Ama evimden 70 km uzaktı. Eski yerime, Bornova'ya dönmek zorunda kaldım. Bir geldim ki, Volkan Keskin oraya müdür olmuş. İlk işi beni çağırıp "Ben kinci değilim ama seninle çalışmak istemiyorum, kendine yer bul" demek oldu.

5 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUM



- Şu an durumunuz çok kritik anladığım kadarıyla. Maddi olarak ne durumdasınız?

Bittim Burcu Hanım, gerçekten bittim. Müdürüm Alper Bey "Gitme, işçi bakidir" demişti ama o tutuklanınca Volkan Keskin benim personel havuzuna gönderilerek pasifize edilmemi sağladı. 5 aydır maaş yok. Kredi kartlarım kapandı, 480 liralık faturayı bile arkadaşıma ödettiriyorum. Köpeğimin mamasını başkası alıyor, oğlum okuluna yakın olsun diye başka yerde kalmak zorunda. İnanın intiharın eşiğine geldim. Başlangıçta 500 bin lira olan borç yüküm, işsizlik ve faizlerle birlikte bugün 1 milyon liranın üzerine çıktı. İşsiz, bir başıma kaldım o dağ başında.

İŞİM VAR AMA YOK

- Sonuçta siz kalifiye bir elemansınız. Başka bir yerde iş bulamıyor musunuz?

İşten tam olarak ayrılmadım, havuza çekildiğim için kimse iş vermiyor. Çünkü iş güvenliği bakımından kimse beni sigorta olmadan makinenin direksiyonuna oturtmuyor. Bu sebeple çalışamıyorum.

- Peki başkana ulaşsan ne derdin?

"Başkanım yaptığınız uygulama çok doğru çünkü gerçekten bir sürü bankamatik çalışanı var ama ben onlardan biri değilim. Benim gerçekten çalışıp çalışmadığımı kullandığım makinelerin motor saatinden görebilirsiniz" derdim.



- Sizin bu hale gelmenize sebep olan Volkan Keskin hala işine devam ediyor mu?

Onunla ilgili bir şikayette bulundunuz mu? Evet onu CİMER'e şikayet ettim. Onun konumunu da bir alta çekmişler ama bu benim için önemli değil. Benim tek isteğim işime geri dönmek.

