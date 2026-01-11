Anne-kızın katili Almanya’da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2023'te Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova (15) öldürüp, sarp araziye atılmış olarak bulunmuştu. Cinayet zanlısı olarak aranan Andrej Kuslevic Almanya'da yakalanıp tutuklandı. İade süreci başlatılan Andrev Kuslevic'in yakın zamanda Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir de sürpriz tanık çıktı. Tanığın savcılıktaki ifadesinde, Kuslevic'in daha önce de eski eşinin evine baskın yaptığı ve bu nedenle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını söylediği belirtildi. Bodrum'da gayrimenkul alımsatım işiyle uğraşan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları, 23 Kasım 2023'te ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

DETAYLI İNCELENDİ

Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, evde anne ve kızı bulamadı. Polis tarafından yapılan incelemede ise salondaki koltukta anne-kıza ait olduğu belirlenen kan lekeleri gördü. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım 2023'te saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızının 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Irina Dvizova'nın başı, kulağı ve omzuna olmak üzere 3 merminin, kızı Dayana Dvizova'ya ise baş ve göğüs bölgesinden 2 merminin isabet ettiği ortaya çıktı. Cinayetleri, Irina Dvizova'nın paralı asker olan eski eşi Andrej Kuslevic'in işlediği belirlendi. Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı. Ayrıca, Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi.Kuslevic'in, olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı tespit edildi.

KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla Rusya'dan uçakla 13 Aralık 2023'te Muğla'ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini, Rusya'ya götürdü.