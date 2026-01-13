Diyaliz makinesi hayatının bır parçası

İZMİR'DE böbrek yetmezliği hastası Hafize Kovan (42), 30 yıldır diyalize giriyor. Kovan'a 1993 yılında babasından böbrek nakli yapıldı. Kovan, 1,5 sene sonra hastalığı tekrarlayınca diyalize girmeye başladı. Daha önce 20 yıl bir merkezde, 10 yıldır da evde haftada 3 gün diyalize girdiğini anlatan "Salonumun köşesini diyaliz köşesi olarak ayırdım. Diyaliz yaşam tarzım. Herkes nakil olsun tabii. Ben 2015 yılında nakil olmayı tamamen kafamdan çıkardım. Çünkü ev diyalizi ile tanıştım. Nakil olmak isterim ama benim için daha riskli. Diyalize girerek güçlü olmayı seçtim. Ev diyalizinde özgürsün. Arada zaman olmak şartıyla istediğin zaman diyalize girebiliyorsun. Özellikle gece uyku anında yapmak hem psikolojik hem mental olarak insanı rahatlatıyor. Çünkü sabah normal dinlenmiş kalkıyorsun" dedi.