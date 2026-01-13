İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK SALI
09:31 - 15:29
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Siteler
Bozköy
09:00 - 14:30
BAYRAKLI / İZMİR
75. Yıl
Fuat Edip Baksı
Alpaslan
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kadıköy
Göçbeyli
Alibeyli
12:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
İnönü
Mustafa Kemal
09:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Özgür
09:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Sarıkaya
Karaburç
Altınoluk
10:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Duatepe
Çimentepe
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile
09:00 - 11:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
09:00 - 10:30
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
Çatalkaya
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 12:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
11:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Başköy
Somak
Ortaköy
Musalar
Turan
Kaplan
Hisarlık
Çukurköy
Armutlu
Akmescit
Yemişler
Toparlar
Topalak
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yenikent
Yaka
Yelaltı
Hacı İsa
Yeni
Altıntaş