İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in bugün birçok ilçesinde uzun saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte 13 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK SALI

09:31 - 15:29
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Siteler
Bozköy

09:00 - 14:30
BAYRAKLI / İZMİR
75. Yıl
Fuat Edip Baksı
Alpaslan

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kadıköy
Göçbeyli
Alibeyli

12:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
İnönü
Mustafa Kemal

09:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Özgür

09:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Sarıkaya
Karaburç
Altınoluk

10:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Duatepe
Çimentepe

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile

09:00 - 11:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül

09:00 - 10:30
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
Çatalkaya

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli

10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 12:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

11:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Başköy
Somak
Ortaköy
Musalar
Turan
Kaplan
Hisarlık
Çukurköy
Armutlu
Akmescit
Yemişler
Toparlar
Topalak

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yenikent
Yaka
Yelaltı
Hacı İsa
Yeni
Altıntaş

