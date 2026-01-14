Asansör yönetmeliği değişince evine hapsoldu

İZMİR'DE ALS hastalığı ile mücadele eden emekli göz doktoru Alper Kaya (65), kendi gibi engelli birçok kişi gibi asansör yönetmeliğindeki değişiklik sonrası evine hapsoldu.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

GÜVENLİK gerekçesiyle eski tip asansörlere "iç kapı" zorunluluğu getirilmesi kabin kullanım alanını daraltınca, hastanın yaşam destek üniteli tekerlekli sandalyesi asansöre sığmaz hale geldi. Kaya, "Daha önce rahatça girip kapatabildiğim asansörde, artık iç kapı nedeniyle kapı kapanmıyor ve bu yüzden asansör çalışmıyor. Sonuç olarak evimden dışarı çıkamaz hale geldim" ifadelerini kullandı. Eski binalar için daha esnek ve modern çözümler geliştirilebileceğine dikkati çeken Kaya, "Bu konuda bir çalışma yapılmasını arzu ediyorum, çünkü gerçekten çok sayıda mağdur insan var" şeklinde konuştu.