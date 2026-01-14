Çankırı’dan Tugay’a tepki

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Açıklamasında Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkım meselesine değinen Bölünmez Çankırı, yüzde 100'ün üzerindeki otopark zamlarına dikkat çekerek, krizin faturasının esnafa kesildiğini ifade etti. Belediye yönetiminin gelir söz konusu olduğunda sürecin içinde yer aldığını, kriz ortaya çıktığında ise sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yönlendirdiğini savunan Çankırı, bu yaklaşımı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Çankırı, "Kepenk kapatan insanların yanında olmayan bir başkanın 'muhatap ben değilim' deme lüksü yoktur" dedi.