Güzelhisar Fayı büyük bir deprem üretebilir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde 10'a yakın depremin meydana geldiğini, fayın 6,7 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti HABER MERKEZİ









BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan itibaren başlayan deprem hareketliliğinin azalmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Güzelhisar Fayı'nı değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "Fay yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6,7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip. Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu. Yani diri fay olduğu anlaşıldı" dedi. Bu hattın diri fay sınıfına girdiği için deprem aktivitesinin önemli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Fay üzerinde en büyüğü 3,8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu" bilgisini verdi. Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini, buradaki hareketliliğin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından takip edildiğini anlattı.