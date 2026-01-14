  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de 14 Ocak Çarşamba günü sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İZSU o ilçeleri uyardı: saatler sürecek su kesintisi...

İzmir'de İZSU 14 Ocak Çarşamba günü yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de yaşanacak su kesintilerini yakından takip ederek araştırıyorlar. İşte ilçe ilçe 14 Ocak Çarşamba günü yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

ALİAĞA B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN 14.01.2026 saat 11:08 ile 20:08 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA 14.01.2026 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK, PEKER, YUNUS EMRE 14.01.2026 saat 11:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ORHANGAZİ 14.01.2026 saat 11:00 ile 14:04 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ UMURBEY 14.01.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OVAKENT 14.01.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 14.01.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE ADNAN MENDERES, BOYNUYOĞUN, İHSANİYE 14.01.2026 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK 14.01.2026 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA