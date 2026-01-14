İzmir'de 14 Ocak Çarşamba günü sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İZSU o ilçeleri uyardı: saatler sürecek su kesintisi...

ALİAĞA B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN 14.01.2026 saat 11:08 ile 20:08 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA 14.01.2026 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK, PEKER, YUNUS EMRE 14.01.2026 saat 11:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ORHANGAZİ 14.01.2026 saat 11:00 ile 14:04 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ UMURBEY 14.01.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OVAKENT 14.01.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 14.01.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ADNAN MENDERES, BOYNUYOĞUN, İHSANİYE 14.01.2026 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK 14.01.2026 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.