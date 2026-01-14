Kahveciler Odası’nın seçimi iptal edildi

İZMİR Kahveciler Odası'nda geçtiğimiz hafta sonu yapılan başkanlık seçimi, kazanan listenin yönetim kurulu yedek üye sayısındaki eksiklik gerekçesiyle Konak İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. Sandıktan 380 oyla birinci çıkarak mevcut başkan İsmail Hakkı Kırdı'nın (220 oy) 25 yıllık iktidarına son veren Jale Büyükdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Bu oda bir şahsın değil, binlerce esnafın ortak iradesidir. Ve o irade; masa başında, dilekçeyle ya da söylentiyle değiştirilemez" ifadesini kullandı. Seçimde 11 aday göstermesi gerekirken 10 aday bildirdiği için seçimin iptal edildiğini belirten Büyükdemir, söz konusu durumun ancak düzeltme konusu olabileceğini kaydederek "Görevimizin başındayız" mesajı verdi.