Alaçatı’da çevre dostu okula anlamlı etiket

ÇEVRE dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam bilincinin öğrencilere kazandırılması ve enerji ile su tasarrufunun teşvik edilmesi amacıyla verilen Mavi Yeşil Okul Etiketi, Alaçatı'daki 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'nun oldu. Çevresel sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken okul, atık yönetimi, tasarruf ve çevre duyarlılığı konularında gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda bu anlamlı etiketi almaya hak kazandı. Elde edilen başarı dolayısıyla hazırlanan sertifika, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker tarafından Okul Müdüresi Züleyha Can'a takdim edildi. Okul yönetimi ve öğretmenler, çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.