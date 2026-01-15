Etiyopya’dan acı dönüş

ETİYOPYA'YA turistik gezi amacıyla giden iş insanları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve 2 arkadaşı 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akbulak, Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşları ise başka bir araçta olmaları sebebiyle saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilen Akbulak ve Güngör'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akbulak'ın iş arkadaşı Murat Türkoğlu olayı "Omo Vadisi'ni görmek üzere yola çıktılar. Kaldıkları yerden başka bir yere intikal ederken iki araçla bir ateş altında kalıyorlar. Birinci araç önden kurtulup gidiyor, ikinci araçta da Cengizhan Bey, Erdoğan Bey ve şoför maalesef orada ateş altında kalıp vefat ediyorlar. Daha sonra da bugün ancak büyükelçiliğin büyük yardımlarıyla buraya getirebildik" sözleriyle anlattı.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'ün cenazeleri ailesi ve iş arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Erdoğan Akbulak'ın cenazesi bugün öğlen Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Güngör'ün ise bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cuma günü Balıkesir Gönen'de aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi