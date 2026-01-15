Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli

09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
İsmailli

09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç

09:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Musalla
Çakabey
Altınkum
Alaçatı

09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent
Çağdaş

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

09:00 - 10:30
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

12:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yamanlar

09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Yayakent

10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya

09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Yayakent

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Ata
Görece Cumhuriyet
Hürriyet

10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Emiralem Merkez
Yayla
Göktepe
Değirmendere
Yahşelli

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Musalar

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka

