İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
İsmailli
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
09:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Musalla
Çakabey
Altınkum
Alaçatı
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent
Çağdaş
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
09:00 - 10:30
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
12:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yamanlar
09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ata
Görece Cumhuriyet
Hürriyet
10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Emiralem Merkez
Yayla
Göktepe
Değirmendere
Yahşelli
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Musalar
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka
PLANLI KESİNTİ HARİTASI İÇİN TIKLAYIN