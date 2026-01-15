İzmir Ödemiş’te yangın mağdurlarına müjde!

ÖDEMİŞ'E YENİ SAĞLIK ÜSSÜ…

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş'te gerçekleştirdiği programlar kapsamında ilçeye kazandırılan yatırımları yerinde incelemeye devam etti. Başkan Saygılı, yeni hizmete açılan Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, AK Parti'nin sağlıkta insan odaklı ve erişilebilir hizmet anlayışını vurgulayarak, "AK Parti olarak sağlıkta yalnızca tedavi edici değil, koruyucu ve önleyici hizmetleri de merkeze alan bir politika izliyoruz. Vatandaşımızın sağlık hizmetine kolay, hızlı ve nitelikli şekilde ulaşmasını temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Güçlü altyapı, donanımlı tesisler ve uzman kadrolarla sağlık hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Ödemiş'te de son olarak yeni binanın hizmete açılmasıyla birlikte dört farklı sağlık hizmet biriminin aynı çatı altında faaliyete geçti. Fiziki şartları iyileştirilen İlçe Sağlık Müdürlüğü, dokuz birimden oluşan Aile Sağlığı Merkezi ve ilçemizde ilk kez hizmet vermeye başlayan Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ile sigara bırakma polikliniği hizmet vermektedir. Kanser Tarama Birimi kapsamında kurulan mamografi cihazı ile hem hastanemizin yükü azaltılmış hem de vatandaşlarımıza erken teşhis imkânı sunulmuştur. Ayrıca, ilçenin beşinci 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun da bu binada hizmet vermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta dönüşüm vizyonumuz kararlılıkla sürmektedir. Devletimiz, her alanda olduğu gibi sağlıkta da vatandaşının yanındadır. Yeni sağlık yatırımlarımız Ödemiş'imize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KAPALI YÜZME HAVUZU BİTİYOR

Kapalı Yüzme havuzundaki çalışmaları da yerinde gören Başkan Saygılı, ''Ödemiş… Gençliğiyle, enerjisiyle, geleceğiyle bizim için çok kıymetli bir ilçe. Gençlerimizin spora daha fazla erişebilmesi için önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından, bugünkü maliyetleriyle 126 milyon TL olan Ödemiş Kapalı Yüzme Havuzu projemizde, kaba inşaat tamamlandı… Şimdi ince işçilik ve son rötuşlara geçildi. Planlanan takvime göre, tesisimizi 2026 yılının dördüncü ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu proje, Ödemişli gençlerimizin sporla buluşacağı, sağlıklı, güvenli ve donanımlı bir yaşam alanı olacak. Geleceğine yatırım yapan şehirler, gençlerine yatırım yapan şehirlerdir. Biz, eser ve hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Ödemiş'e hayırlı olsun. AK Parti, İzmir'e ve Ödemiş'e günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla yaklaşmaktadır. Kalıcı eserler üreten AK Parti hükümeti; konuttan ulaşıma, sağlıktan spora kadar her başlıkta Ödemiş'i yatırımlarla buluşturmaya devam etmektedir. Afette de, hizmette de sahada olan devlet anlayışıyla İzmir'in her ilçesinde vatandaşın yanında yer alan AK Parti, laf değil eser üretmektedir. Ödemiş'te yükselen her yatırım, bu kararlılığın ve bu güçlü iradenin somut göstergesidir. AK Parti, İzmir'i ve Ödemiş'i hak ettiği hizmetlerle buluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. '' dedi.