Sabah yürüyüşünde taşlı vahşet

İZMİR bugün güne kan donduran bir cinayet haberiyle uyandı. Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Çiğli Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda meydana geldi. İHD İzmir Şube eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, her zamanki gibi sabah yürüyüşünü yapmak üzere dışarı çıktı. Ancak Aydın'ın yolu, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen gözü dönmüş bir saldırgan tarafından kesildi. Henüz 30 yaşında olduğu öğrenilen M.D.E., yürüyüş yapan avukat Ali Aydın'a ansızın saldırdı. Çevredeki taşları silah olarak kullanan saldırgan, talihsiz adamı başına defalarca vurarak öldürdü. Bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ali Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.