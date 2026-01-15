Sabah yürüyüşünde taşlı vahşet

İZMİR bugün güne kan donduran bir cinayet haberiyle uyandı. Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Çiğli Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda meydana geldi. İHD İzmir Şube eski Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, her zamanki gibi sabah yürüyüşünü yapmak üzere dışarı çıktı. Ancak Aydın'ın yolu, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen gözü dönmüş bir saldırgan tarafından kesildi. Henüz 30 yaşında olduğu öğrenilen M.D.E., yürüyüş yapan avukat Ali Aydın'a ansızın saldırdı. Çevredeki taşları silah olarak kullanan saldırgan, talihsiz adamı başına defalarca vurarak öldürdü. Bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ali Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
CİNAYET büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanan katil zanlısı M.D.E., emniyetteki ilk ifadesinde kan donduran gerçeği itiraf etti. Uyuşturucudan suç kaydı bulunan zanlının, "Olay anında uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisindeydim, ne yaptığımı bilmiyordum" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.
iZMiR BAROSU YASTA
ACI haberin ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Ali Aydın'ın davasının takipçisi olunacağı vurgulanırken, İzmir Barosu ve hukuk camiası da saldırıya sert tepki gösterdi. Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.