AK Partili İnan’dan CHP’lilere: Çapulcuları İzmir’e sokmayın!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan İnan, partisinin başarılarında kadınların üstün çalışmasının rolü olduğunu söyledi. Başka siyasi partilerin İzmir'de bir gece dahi kalmamış kişileri kentin milletvekili yaptığını kaydeden İnan, "Ey Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri İzmir'e yönelik bir milliyetçiliğiniz, sorumluluğunuz varsa, buradan size bir görev ve ödev veriyoruz. İzmirli olun, İzmirli olmayan çapulcuları, Ali Mahir Başarır'ları, Veli Ağbaba'ları, bu şehrin belediye koridorlarına asla sokmayın. Bu şehre hizmet getirdiğiniz yok. Nerede rant, nerede rüşvet, nerede hırsızlık varsa... İzmir'i dışarıdan bu çapulculara emanet ettirmeyin." diye konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da AK Parti iktidarlarında kadınların iş gücüne katılım oranının yükseldiğini, parlamentodaki kadın milletvekillerinin sayısının arttığını ifade etti. Programda yeni üyelere rozet takıldı, İzmir Down Sendromu Derneği üyesi down sendromlular halk oyunları gösterisi sundu.