Aranan firariler polisten kaçamadı

İZMİR polisinin kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor Gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ile polise sahte polis kimliği ibraz eden ve 128 ayrı suçtan arandığı belirlenen bir başka şüpheli yakalandı. Gaziemir'de hakkında cinayet ve uyuşturucu ticareti dahil birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak adalete teslim edilirken Buca'da ise, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.