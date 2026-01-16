Ege’ye tatil dopingi

EGE Bölgesi yarıyıl tatilinde farklı rotalar arayan aileler için kültür, tarih, termal, şehir ve doğa turizmiyle seçenek sunuyor. Bu kapsamda bölgeyi tercih edecek aileleri bekleyen turistik işletmeler, yarıyıl tatiline yönelik hazırlıklarını tamamladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Ege'nin deniz, kum, güneş, tarih ve kültür başta olmak üzere turizmde her türlü olanağı barındırdığını söyledi.





'SÖMESTİRE HAZIRIZ'

TURİZMİN Ege'nin en önemli gelir kapılarından olduğunu vurgulayan Belge, "Sömestir tatili yaklaştı. Çocuklu aileler için hep akla gelen kayak ama artık bizim otellerimizi de tercih ediyorlar. Çünkü otellerde termaller var, çocukların oyun alanlarının her türlüsünü düşünerek, biz programlarımızı yapıyoruz. Çanakkale'den tutun Ege'nin aşağısına kadar otellerimiz sömestire hazır. Bu sömestirin geçen yıllardan daha iyi olacağına inanıyorum. Daha çok yaz ve bahar aylarıyla anılan Ege'de sonbahar ve kış mevsimlerini kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.