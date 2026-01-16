İlçe başkanı azmettirdi koruma delegeyi dövdü

NASIL ŞİKAYET EDERSİN!

BELEDİYENİN sabahları dağıttığı çorba nedeniyle işleri durma noktasına gelen Şirinyer esnafı, hak aramak için sosyal medyadan ses yükseltti. Sosyal medyadaki şikayeti üzerine "konuşmak için" belediyeye davet edilen mağdur esnaf İsmail Gılgıl, iddiaya göre Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın koruması Serdar Gökhan tarafından "Sen bizi nasıl şikayet edersin!" denilerek darp edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada oklar, darp olayının "azmettirici" ismi olduğu iddia edilen CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'ya çevrildi.