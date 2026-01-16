TOKİ’den Tire’ye 500 konutluk yeni proje

İZMİR'İN Tire ilçesinde, TOKİ toplam 500 konutluk yeni projenin startını verdi. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Konutlar 1 yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek konutların, inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesinin 2 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirten Uğurlu, "Konutların Tire'ye kazandırılması için 2025 yılındaki hummalı çalışmalarımız sonuç verdi.
Bu proje ile birlikte Tire'de 4. etap TOKİ konutları da hayata geçecek" diye konuştu.