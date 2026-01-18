10 yıllık dostluk girişimciliğe dönüştü

AYNI firmada 10 yıl boyunca birlikte çalışan Gülay Karakaş ile Eylem Yalıklı, uzun yıllar kurdukları hayali gerçeğe dönüştürdü. İş arkadaşlığıyla başlayan ve zamanla güçlü bir dostluğa dönüşen yolculuk, Bayraklı'da açılan kafe işletmesiyle taçlandı. Bayraklı'da kapılarını açan işletme, sıcak atmosferi, samimi ortamı ve modern kafe anlayışıyla kısa sürede İzmirlilerin dikkatini çekti. Mahalle sakinleri için yeni bir buluşma noktası hâline gelen mekân, özellikle dost sohbetleri ve keyifli molalar için tercih ediliyor.

HEDEFLERİ BÜYÜK

Kadın girişimciliğine de güçlü bir örnek oluşturan hikâye, cesaretin birleştiğinde neler başarılabileceğini gösterdi. Karakaş ve Yalıklı, hem iş ortaklığı hem de dostluklarını koruyarak çıktıkları bu yolda, İzmir'e değer katan bir mekân kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.