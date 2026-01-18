Basmane anlaşmaları hisseleri yükseltti

İŞ insanı Sibel Zorlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Mazhar Zorlu Holding hisseleri, TMSF ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Konak'taki 20 bin 866 metrekarelik 'Basmane Çukuru' Projesi'nde anlaştıklarının açıklanması ile yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Zorlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Mazhar Zorlu Holding şirketi Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında niyet protokolünün imzalanacağının açıklanması ve protokolün detaylarının belli olması ile Mazhar Holding hisseleri yüzde 8'i üzerinde yükseldi. Güne 6,22 TL'den başlayan hisse, günü 6,72 TL'den kapattı.