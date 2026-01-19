İzmir’de zehir operasyonu! Uyuşturucuyu kümese gizlemişler

Son dakika İzmir haberleri... Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında 1 hedef şahsı takibe aldı. 17 Ocak tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, detaylı arama gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şüpheli M.S.A.'nın (29) uyuşturucu maddeleri muhafaza etmek için bir kümesi 'zula' olarak kullandığı tespit edildi. Kümeste ve ikamette yapılan aramalarda 611 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.A. adli birimlere teslim edildi.