Ege buz kesti

İzmir meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi dondurucu soğukların ve fırtınanın etkisi altına girdi. Dün başlayan soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle gece sıcaklıkları il merkezlerinde ve yüksek kesimlerde ekstrem seviyelere geriledi.

TERMOMETRELER EKSİLERDE

Haftanın ilk gününde bölge genelinde termometreler sert bir düşüş yaşadı. Gece kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları Aydın'da 1 derece, Manisa'da 2 derece ve İzmir'de ise 3 derece olarak ölçüldü ancak yüksek kesimlerde dondurucu soğuklar daha etkili oldu. Ödemiş Bozdağ'da sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşerken, Spil Dağı'nda eksi 7 derece, Manisa'nın Ahmetli çevresinde eksi 6 derece, Aydın Çine'de eksi 4 derece ve Tire'de eksi 3 derece olarak kayıtlara geçti.

KAR GEÇİŞİ VE FIRTINA

Meteoroloji, İzmir'in kuzeyindeki Bergama ve Balıkesir hattı ile Manisa'nın Soma ilçesinin kuzeyinde yağış geçişleri beklendiğini bildirdi. Bu yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Yarından itibaren ise Ege yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Özellikle kıyı kesimlerde etkili olması beklenen bu sistemin, bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.