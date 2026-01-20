İzmir’de katil kocanın müebbet hapis cezası onandı

HATIRI sayılır bir mal varlığına sahip olan Rüya Polat (33), 2016'da İzmir Buca'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadını, cezaevinden izinli çıkan kocası Ahmet Polat'ın (34) öldürdüğü yıllar sonra kanıtlandı ve sanık müebbet hapse çarptırıldı. Polat avukatları aracılığıyla Yargıtay'a itraz ederek kararın bozulmasını beklerken, gelen cezanın onanması ile karısının mirasına konma hayalleri suya düştü. Ahmet Polat'ın, mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezasının onandığı öğrenildi. Öte yandan cinayet kurbanı genç kadının tüm mal varlığı hayattaki tek yakını olan babası Arjeang Bazzaz Alemdari'ye kaldı. Babası da avukatı aracılığıyla Kuşadası, Buca ve Karşıyaka'daki gayrimenkulleri, ziynet eşyalarını, bankadaki milyonlarca Türk Lirası ile dövizi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.